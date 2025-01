Il Gruppo Iberia ha raggiunto un nuovo record di passeggeri nel 2024, con oltre 30 milioni 732mila persone trasportate negli ultimi 12 mesi, ovvero il 7% in più rispetto all’anno precedente, come riportato da Hosteltur che cita un comunicato della compagnia.

Questo traguardo è stato raggiunto sommando l’attività delle tre compagnie aeree integrate nel gruppo: Iberia , Iberia Express e Iberia Regional Air Nostrum.

Il risultato sarebbe da attribuirsi all’aumento della domanda sia di viaggi d’affari che di piacere e all’evoluzione positiva in tutti i mercati, in particolare in America Latina.

Nello specifico, Iberia ha trasportato 18,7 milioni di passeggeri (17,7 milioni un anno prima); Iberia Express, 7,7 milioni (7,05 milioni nel 2023); Air Nostrum sfiora i 4,4 milioni rispetto ai 3,9 milioni dell’anno precedente.

L’America Latina è uno dei mercati chiave per lo sviluppo del gruppo, con una capacità in aumento del 16% e 5,3 milioni di posti nell’anno, pari a 320 voli settimanali verso 18 destinazioni.

All’incremento dei passeggeri trasportati hanno contribuito anche le nuove rotte aperte, tra cui il Giappone, destinazione inaugurata ad ottobre, Tirana, Lubiana, Tromsø, Salisburgo, Innsbruck.

“Il buon andamento delle nostre rotte verso l’America Latina, insieme al resto delle destinazioni in Nord America, Europa e la rotta recentemente inaugurata verso il Giappone, sono stati fondamentali per raggiungere questo record”, ha affermato Beatriz Guillén, direttore delle vendite globali di Iberia.