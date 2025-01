In attesa del sospirato closing per l’acquisizione del 41% di Ita Airways, previsto per il 13 gennaio, Lufthansa comunica che per il 2025 prevede 10 mila nuove assunzioni per personale di bordo (2 mila assistenti più 800 piloti), di terra (mille 400 persone), per i processi tecnici (mille 300 esperti) e amministrativi (mille 200).

Come si legge su La Stampa, circa la metà dei posti è prevista in Germania, la restante parte nel resto del mondo.

Il gruppo sottolinea come negli ultimi 3 anni siano state “reclutate più di 30 mila nuove persone”, impiegando un totale di più di 100mila persone in oltre 90 paesi.

In una nota riportata da Yahoo Finanza, il gruppo aggiunge che le controllate Austrian Airlines ed Eurowings sono alla ricerca di circa 700 dipendenti ciascuna.