“Sebbene il secondo trimestre sia stato nuovamente caratterizzato da crisi geopolitiche e incertezze economiche, oggi confermiamo le nostre previsioni positive per l’intero anno, anche se il 2025 resta comunque un anno di trasformazione”. Carsten Spohr, presidente del Consiglio di Amministrazione e ceo di Deutsche Lufthansa AG, esprime così la sua soddisfazione per i risultati del secondo trimestre del Gruppo Lufthansa, che ha registrato un fatturato di 10,3 miliardi di euro e un utile netto di un miliardo.

“In questo contesto difficile - aggiunge Spohr, come riportato da TravelDailyNews - siamo riusciti ad aumentare il nostro risultato operativo di quasi un terzo nel secondo trimestre. La base di questo successo economico è e rimane la ritrovata stabilità operativa delle nostre compagnie aeree. Grazie all’enorme impegno dei nostri dipendenti a bordo e a terra siamo ora in grado di registrare risultati operativi positivi per i primi sei mesi dell’anno”.

Il ceo mette poi l’accento sulla performance di Lufthansa: “Il nostro marchio principale - dice - ha raggiunto i migliori risultati in termini di stabilità e puntualità dal 2016. Ciò non solo ha migliorato significativamente la soddisfazione dei clienti, ma ha avuto anche un impatto notevole sugli utili, grazie alla riduzione dei rimborsi compensativi”.

Nel secondo trimestre del 2025 il Gruppo Lufthansa ha aumentato i ricavi del 3% su base annua, raggiungendo i 10,3 miliardi di euro rispetto ai 10 dell’anno precedente. Il Gruppo ha generato un utile operativo (ebit rettificato) di 871 milioni di euro (anno precedente: 686 milioni di euro). Il miglioramento dei profitti è stato principalmente dovuto all’espansione del 4% del programma di voli nel settore passeggeri, a un risultato positivo di 91 milioni di euro derivante dall’investimento in Ita Airways - in parte grazie agli effetti valutari - e al raddoppio del risultato operativo del segmento logistico rispetto all’anno precedente. L’utile netto del gruppo è stato di 1,01 miliardi di euro, più del doppio rispetto al valore dell’anno precedente (469 milioni di euro).

Passeggeri in aumento

Nel primo semestre dell’anno più di 61 milioni di passeggeri hanno volato con le compagnie aeree del Gruppo Lufthansa, una cifra che corrisponde a un incremento del 2% rispetto al 2024. Nel solo secondo trimestre le compagnie hanno accolto a bordo circa 37 milioni di passeggeri rispetto ai 35,9 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente. Nonostante un aumento del 4% nella capacità di posti a sedere, il coefficiente di riempimento è rimasto stabile rispetto all’anno precedente, attestandosi all’82%.

Indicatori positivi, dunque, che però non cancellano le difficoltà dell’anno, come ammette Spohr: “Il 2025 - spiega - rimarrà per noi un anno di trasformazione, poiché persistono ritardi nelle consegne degli aeromobili, nelle certificazioni e nelle revisioni dei motori”.

“L’onere sproporzionato che grava sulle compagnie aeree europee dovuto alle normative unilaterali dell’Ue - conclude - continua inoltre a svantaggiarci nei confronti della concorrenza globale”.