Gulf Air festeggia 75 anni e spinge sui collegamenti con l’Italia

Gulf Air ha celebrato il suo 75° anniversario con i professioni del settore travel italiano. I festeggiamenti sono stati l’occasione per presentare il nuovo orario in vigore dal 1° luglio 2025 per i voli Milano Malpensa-Bahrain e Roma Fiumicino-Bahrain e per illustrare le opportunità di connettività offerte dall'esteso network della compagnia verso le destinazioni chiave in Asia, Medio Oriente e Africa.

Il vettore serve il Bahrain da Milano Malpensa con un collegamento quotidiano e con tre collegamenti settimanali da Roma Fiumicino.

Grazie a queste tratte, i passeggeri italiani possono raggiungere 29 destinazioni in 15 paesi attraverso l'hub del Bahrain, incluse mete di primo piano quali Manila, Bangkok, Singapore, Male, Colombo, Delhi, Mumbai, Chennai, Kochi, Bangalore, Trivandrum, Dubai, Abu Dhabi, Muscat, Riyadh, Jedda, Dacca, Karachi, Islamabad, Shanghai, Guangzhou e Nairobi, nuova rotta operativa da giugno 2025.