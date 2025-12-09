Hamad Ali Al-Khater nuovo ceo di Qatar Airways

Improvviso cambio della guardia al vertice di Qatar Airways. Il gruppo di Doha ha infatti nominato Hamad Ali Al-Khater nuovo ceo con decorrenza immediata, succedendo a Badr Mohammed Al-Meer.

In una nota la compagnia specifica che “Al-Khater entra a far parte del Gruppo Qatar Airways provenendo dall'Aeroporto Internazionale di Hamad, dove ha ricoperto il ruolo di chief operating officer. In tale ruolo, era responsabile di garantire la sicurezza e l'affidabilità delle operazioni aeroportuali, mentre guidava la direzione strategica, l'eccellenza operativa, l'espansione delle infrastrutture e il continuo miglioramento dell'esperienza dei passeggeri”.



Prima del suo incarico presso l'Aeroporto Internazionale di Hamad, Al-Khater ha ricoperto ruoli dirigenziali in QatarEnergy, promuovendo lo sviluppo del business, l'esecuzione di accordi e guidando iniziative strategiche e operative su larga scala.