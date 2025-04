Heathrow: dopo lo stop per il black out, presentato un nuovo piano

Risolta l’emergenza che si era creata il mese scorso a causa di un black out che aveva costretto l’aeroporto di Londra Heathrow a chiudere i battenti per una giornata, lo scalo corre ai ripari per limitare i disagi in caso di disguidi di questo tipo.

Lo scalo (nei confronti del quale non sono mancate le critiche sulla gestione dell’emergenza e anche sulle misure che avrebbero potuto evitare il blocco, come riporta ttgmedia.com) ha presentato un nuovo piano che comprende l’aumento dei partner aeroportuali che possono essere chiamati in caso di necessità e l’assistenza con telefoni cellulari di backup.