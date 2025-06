I 100 milioni di Wizz Air“Italia sempre al centro”

“L’Italia rappresenta il 21% del nostro network totale ed è una priorità assoluta nei nostri piani di investimento a lungo termine”. Wizz Air atterra a Fiumicino per un evento speciale, 100 milioni di passeggeri trasportati da e per l’Italia, e Andras Rado, Head of Communications di Wizz Air, in una chiacchierata esclusiva con TTG, insieme al neo corporate communications manager Salvatore Gabriele Imperiale, mette subito l’accento sull’importanza del nostro Paese.

Il ruolo di Roma

“L’Italia è oggi uno dei mercati più importanti per Wizz Air a livello globale e rappresenta una priorità assoluta nei nostri piani di investimento a lungo termine - sottolinea Rado -. Roma Fiumicino, in particolare, è una base fondamentale per la nostra compagnia. Non solo per il volume di operazioni e passeggeri, ma anche per il ruolo strategico che riveste nel collegare l’Italia con alcune delle destinazioni più richieste in Europa e oltre. Continueremo a puntare su questo mercato con determinazione, ampliando ulteriormente la nostra offerta e rafforzando la nostra presenza sul territorio”.

Analisi del bilancio

L’evento è anche l’occasione per tornare sul tema dei risultati dell’ultimo bilancio della compagnia, che hanno fatto storcere il naso ai mercati, considerato il calo del titolo in Borsa: “Abbiamo avuto degli utili in calo - ha continuato Imperiale -, a causa della manutenzione di molti aeromobili che dono fermi, e soprattutto per le guerre. Dover sospendere Israele, pochi giorni dopo l’apertura è un fattore che pesa. Poi si tratta di profitti più bassi di quanto previsto, non certo di perdite. Fortunatamente tanti altri indicatori ci dicono che andiamo bene”.

No al lungo raggio

Un periodo di resilienza e trasformazione per Wizz Air, come lo ha definito il ceo Jozsef Varadi e, a proposito di crescita, Rado ha annunciato che “entro il 2032 la flotta della compagnia ungherese avrà una flotta di 500 aeromobili, e magari arriverà anche qualche destinazione più lontana. “Di lungo raggio non vogliamo sentir parlare, però vediamo cosa accadrà - ha aggiunto Imperiale -. L’arrivo dei nuovi aerei A321XLR apre logicamente prospettive di viaggi più lunghi, ma al momento non è nei nostri piani”.

Il futuro del trasporto aereo per Wizz Air appare quindi positivo: “Gli scenari sono da costante crescita - ha concluso -. I passeggeri hanno voglia di viaggiare e vogliono farlo nel modo più veloce e diretto, e questo deve far adeguare le compagnie. Da qui il nostro successo”.