Wizz Air, utili in netto calo. E il titolo crolla in Borsa

È stata una reazione decisamente negativa quella della Borsa dopo la pubblicazione dei risultati 2024-2025 di Wizz Air, il cui titolo è riuscito a perdere oltre 20 punti percentuali in un solo giorno. La compagnia rimane in attivo per 220 milioni circa, ma il dato è in calo del 41% rispetto all’anno precedente e soprattutto nettamente inferiore alle stime, comprese tra i 250 e i 300 milioni di euro.

A pesare sui risultati, si legge su Il Sole 24 Ore, l’impossibilità di utilizzare una parte della flotta per i controlli di manutenzione, elemento che fa dire al ceo József Váradi che “Wizz Air è oggi un’azienda più resiliente. Nonostante l’improduttività di una flotta a terra, abbiamo chiuso per il secondo anno consecutivo un bilancio in positivo. Per due anni abbiamo operato in circostanze difficile, con una flotta ridotta proprio mentre la domanda supera l’offerta”.

Nonostante questo la compagnia può comunque vantare un fatturato in crescita del 3,8% grazie anche all’incremento della voce ancillary, che oggi pesa per il 44% del totale dei ricavi.