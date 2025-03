I campioni mondiali di atletica leggera tornano a casa con Air China

Rientro festoso dalla Cina, all’aeroporto di Fiumicino, per gli azzurri dell’atletica leggera tornati dai campionati mondiali indoor. Allo scalo romano, con le medaglie ben in vista, sono sbarcati da trionfatori Mattia Furlani (oro nel salto in lungo) ed Andy Diaz (oro nel salto triplo), oltre a Zaynab Dosso con il suo argento nei 60 metri. La delegazione italiana, che ha viaggiato via Pechino con un volo Air China, era formata da circa 40 persone tra 21 atleti, tecnici, assistenti e il presidente della federazione Stefano Mei.

Air China ha rafforzato il network dei collegamenti aerei dall’Italia, con ben 31 voli settimanali non-stop da Roma Fiumicino e Milano Malpensa verso i principali scali della Cina: Pechino, Hangzhou, Shanghai, Wenzhou e Chengdu.