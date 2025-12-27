I vettori spagnoli prorogano la sospensione dei voli verso il Venezuela

Le tensioni tra Stati Uniti e Venezuela continuano a preoccupare i vettori. Le compagnie aeree spagnole Air Europa, Iberia e Plus Ultra hanno deciso di estendere la sospensione dei voli verso il Paese.

Secondo quanto riporta Hosteltur, le cancellazioni di Air Europa rimarranno in vigore almeno fino al 18 gennaio, mentre Iberia e Plus Ultra hanno sospeso le partenze da Madrid fino al 31 gennaio.

Le misure adottate dai vettori fanno seguito alla proroga da parte dell’Easa (l’Agenzia Spagnola per la Sicurezza Aerea) dell’allerta sui voli verso Caracas e i Caraibi meridionali fino alla fine di gennaio.