Venezuela: Air Europa, come Iberia, prolunga la sospensione voli

Air Europa ha deciso di prolungare la sospensione dei voli tra Madrid e Caracas fino al 31 dicembre 2025, rinviando il ritorno operativo in Venezuela almeno al 1° gennaio 2026, come riporta preferente.com. La scelta segue quella di Iberia, che il 1° dicembre ha cancellato tutta l’operatività prevista fino a fine anno dopo l’avvertimento dell’Agenzia statale per la sicurezza aerea spagnola (AESA), che ha sconsigliato i voli verso il Paese per un “rischio potenziale” legato alla situazione geopolitica e alla possibile minaccia di interventi da parte degli Stati Uniti.

Parallelamente, Air Europa ha introdotto una maggiore flessibilità per i passeggeri in possesso di biglietti per volare a Caracas tra il 1° e il 31 gennaio 2026, consentendo cambi di data gratuiti fino al 31 marzo 2026, al fine di ridurre l’impatto dei rimborsi.

Prima dell’esplodere del conflitto tra Donald Trump e Nicolás Maduro, Iberia e Air Europa erano le compagnie con il maggior numero di collegamenti tra Spagna e Venezuela, con cinque voli settimanali ciascuna. Seguivano Plus Ultra con quattro voli e Iberojet (per Estelar) e Laser con tre collegamenti ciascuna. Complessivamente, la capacità settimanale raggiungeva circa 7mila posti per direzione, con aeromobili che operavano quasi sempre a pieno carico.