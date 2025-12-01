Iberia proroga fino al 31 dicembre la sospensione dei voli verso il Venezuela

Stop ai voli fino al 31 dicembre. Iberia ha deciso di estendere fino alla fine dell’anno la sospensione dell’operativo sul Venezuela. La decisione arriva dopo che l’Aesa (Agenzia spagnola per la sicurezza aerea) ha invitato i vettori iberici e evitare le aree interessate dalle tensioni tra il Governo Maduro e gli Stati Uniti.

In seguito alla decisione di prorogare la sospensione dei collegamenti, riporta Hosteltur, il vettore del Gruppo Iag ha reso noto che sarà garantita ai clienti la possibilità di cambiare la data del volo e la destinazione, nonché di richiedere il rimborso del biglietto.

Iberia è stata la prima compagnia aerea spagnola ad annunciare la cancellazione dei voli verso il Venezuela, dopo la raccomandazione dell’Aesa.