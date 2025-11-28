La via di Iberia: focus sul lungo raggio per migliorare la redditività

Puntare tutto sul lungo raggio per migliorare la redditività. Sembra sia questa la strategia di Iberia per risollevare i conti.

Secondo Preferente il vettore del Gruppo Iag si starebbe concentrando in particolare sul rafforzamento del presidio in America Latina e negli Stati Uniti, mercati in cui i ritardi nell’approvvigionamento di nuovi aeromobili e motori hanno avuto pesanti ricadute sui risultati finanziari.

Per migliorare la redditività nei due mercati d’oltreoceano, Iberia sembra disposta a sacrificare la capacità sulle rotte domestiche in Spagna e in Europa. Fonti del vettore intercettate da Preferente hanno parzialmente confermato i piani alla testata spagnola, affermando che “al momento la domanda per l’America Latina e gli Stati Uniti è molto forte e la stiamo rafforzando”.

“Con l’arrivo dei nuovi aeromobili previsti dal Piano di Volo 2030 - hanno aggiunto -, espanderemo le destinazioni e aumenteremo anche la capacità sulle rotte che ne hanno più bisogno”.