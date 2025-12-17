BeSafe Group e WTW si alleano per ampliare le soluzioni assicurative nel settore alberghiero

WTW, società globale nella consulenza per la gestione del rischio, annuncia una partnership strategica globale con BeSafe Group, l'insurtech italiana specializzata nel settore alberghiero, nata dall’esperienza personale del founder, oggi ceo, Alessandro Bartolucci, un tempo albergatore.

Al centro dello sviluppo di BeSafe Group c'è BeSafe Rate, la tariffa prepagata assicurata che consente agli hotel di garantire i ricavi in anticipo, riempire le camere prima e ridurre l'impatto delle cancellazioni. I viaggiatori beneficiano di una copertura assicurativa integrata e ricevono un rimborso entro sette giorni in caso di cancellazione per motivi documentati, mentre gli hotel trattengono l'importo prepagato.

Questo modello è stato adottato, tra gli altri, da Best Western, VOIhotels e Al Khoory, contribuendo alla crescita di BeSafe Group, che conta oltre 3mila hotel partner in 30 Paesi e più di un milione di viaggiatori protetti. Gli hotel che adottano la tariffa prepagata assicurata, fa sapere BeSafe in una nota, registrano un aumento del 28% delle vendite dirette, una riduzione del 36% delle cancellazioni e un aumento del 57% delle prenotazioni prepagate.

La collaborazione con WTW segna un nuovo capitolo: grazie a questa partnership, BeSafe Group espande la sua presenza globale, estendendola a nuove regioni, tra cui Stati Uniti, America Latina e Asia.