Iag: “I ritardi di Boeing ed Airbus mettono a rischio l’espansione”

I ritardi di produzione e le problematiche che stanno interessando Boeing ed Airbus preoccupano Iag. Nelle scorse ore il Gruppo proprietario di British Airways, Iberia e Vueling ha avvertito il mercato che i “problemi nella catena di fornitura stanno influenzando la disponibilità tecnica degli aerei” e potrebbero “rallentare i suoi piani di espansione”.

Ma secondo il Gruppo, riporta Preferente, la crisi dei due costruttori rischia di diventare uno dei maggiori fattori di rischio per l’intero settore del trasporto aereo, che deve fare i conti con la “carenza di componenti e motori”.

Per Iag, che prevede di ricevere 20 nuovi aeromobili nel 2024 e 27 nel 2025, “l’investimento in nuovi aerei è fondamentale per realizzare i nostri piani di crescita in modo efficiente e sostenibile”.