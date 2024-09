Boeing, accordo respinto. Scatta lo sciopero

Fino all’ultimo sembrava aperto uno spiraglio di speranza. Ma i lavoratori in massa hanno votato contro l’accordo proposto da Boeing. Così, è scattato lo sciopero dei dipendenti.

Come riporta yahoo.com, la prima astensione dal lavoro in 16 anni negli stabilimenti della costa occidentale degli Usa del costruttore di aeromobili è arrivato dopo che il 96% dei dipendenti ha respinto le condizioni offerte dal datore.

La protesta arriva in un momento sicuramente non facile per Boeing, alle prese da un lato con i problemi di alcuni modelli, dall’altro con i ritardi delle consegue dovute anche alla catena di approvvigionamento.

Lo sciopero coinvolge circa 30mila lavoratori.