I dipendenti di Boeing sono chiamati a votare oggi sulla proposta di accordo stipulata dall’azienda e dai sindacati dopo un mese di trattative. Un voto che non è per nulla scontato, dal momento che i dipendenti non sembrano essere soddisfatti dalle misure annunciate da Boeing.

In una lettera inviata ai dipendenti alla vigilia del voto, il ceo della divisione aerei commerciali Stephanie Pope ha ribadito “l’impegno senza precedenti” della Boeing nei confronti dei termini dell’accordo proposto, che includono un aumento generale degli stipendi del 25% e l’impegno a costruire il prossimo aereo commerciale nell’ area di Seattle.

Tuttavia, secondo quanto dichiarato dal segretario dell’International Association of Machinist and Aerospace Workers (IAM) del district751 Jon Holden, molti lavoratori speravano di ottenere aumenti salariali del 40% e pensioni migliori. In un’intervista al Seattle Times, come riporta Il Sole 24 Ore, Holden non ha nascosto che si aspetta un voto contrario. Se l’intesa dovesse essere bocciata scatterebbe da domani lo sciopero, come già annunciato da TTG Italia, con il conseguente, nuovo rallentamento nelle consegne degli aerei dopo il risultato positivo di agosto, conclusosi con la consegna di 40 velivoli, cinque in più rispetto allo scorso anno grazie agli ordini cinesi.