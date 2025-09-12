Iag manterrà il 20% in Air Europa dopo l’ingresso di Turkish

Iag non ridurrà la sua partecipazione né uscirà da Air Europa anche dopo l’ingresso di Turkish Airlines nell’azionariato.

Fonti della società riprese da preferente.com hanno confermato che “considerati i piani annunciati da Air Europa di ammettere un nuovo azionista nel suo capitale, IAG manterrà la sua attuale partecipazione del 20%”.

Dunque, una volta completata l’operazione, il capitale di Air Europa sarà suddiviso in questo modo: il 20% per IAG, tra il 26 e il 27% per Turkish e il resto nelle mani della famiglia Hidalgo. Gli storici proprietari del vettore dunque continueranno ad avere la maggioranza.

La compagnia aerea turca si è aggiudicata la gara d’appalto contro altri gruppi come Etihad, Lufthansa e Air France-KLM.