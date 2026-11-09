International Airlines Group (IAG) ha registrato un utile operativo di 1.726 milioni di euro nel terzo trimestre del 2026. I risultati del terzo trimestre di Iag, ripresi da Travel Daily News, riflettono la solidità della domanda passeggeri. Tuttavia, come per altri vettori, l'aumento dei costi del carburante e le interruzioni operative hanno inciso sulla redditività. Il gruppo ha confermato le previsioni sul margine operativo per l'intero esercizio, fissate ad almeno il 12%.

Luis Gallego, amministratore delegato di Iag, ha dichiarato: “Iag ha registrato un altro trimestre caratterizzato da una buona capacità di tenuta. Le solide performance in termini di yield in tutti i nostri mercati riflettono la persistente robustezza della domanda di viaggi da parte dei clienti dei nostri marchi aerei. Nel trimestre abbiamo raggiunto un margine operativo, al lordo delle componenti straordinarie, del 17,7%, nonostante il prezzo molto elevato del carburante per aerei e una serie di eventi eccezionali che hanno provocato interruzioni operative, dimostrando chiaramente la qualità del nostro business. Grazie alle azioni che stiamo intraprendendo, le prospettive per il resto dell'anno e per l'inizio del prossimo sono positive. Siamo sulla buona strada per raggiungere un margine operativo per l'intero esercizio, al lordo delle componenti straordinarie, pari ad almeno il 12%, in linea con il nostro intervallo obiettivo di lungo periodo, e per garantire ulteriori rendimenti agli azionisti”.

Sebbene l'utile operativo prima delle voci straordinarie abbia appunto raggiunto 1.726 milioni di euro, rappresenta una flessione rispetto ai 2.053 milioni di euro registrati nello stesso trimestre del 2025. La crescita dei ricavi non è stata sufficiente a compensare completamente le interruzioni operative e l'aumento dei prezzi del carburante. Di conseguenza, il margine operativo prima delle voci straordinarie si è attestato al 17,7%.

Iag ha registrato un aumento dei ricavi unitari in tutti i mercati geografici in cui opera. La solidità della domanda di viaggi e l'attrattività degli orari, delle reti e dei marchi delle compagnie aeree hanno sostenuto i risultati. In particolare, i collegamenti attraverso l'Atlantico settentrionale e meridionale hanno registrato performance positive.

L’orizzonte futuro e la chiusura d’anno

Iag ha già acquisito l'85% delle prenotazioni previste per il quarto trimestre. Anche le prenotazioni per il primo trimestre del 2027 sono attualmente solide. Il gruppo continua, tuttavia, a dover affrontare costi del carburante più elevati e interruzioni operative.

Iag prevede che la capacità complessiva per l'intero esercizio, misurata in ask, registrerà una lieve flessione rispetto al 2025. La riduzione riflette l'assenza della capacità precedentemente destinata al Medio Oriente, le interruzioni operative che hanno interessato le compagnie aeree del gruppo e una gestione disciplinata della capacità.

Infine, il gruppo prevede ora di ricevere 12 aeromobili nel 2026, rispetto ai 16 indicati nelle previsioni semestrali. I ritardi riguardano tre Boeing 737 destinati a Vueling e un Airbus A321neo per British Airways.