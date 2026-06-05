Iag vende pacchetti vacanza anche in Spagna e Irlanda

Il programma di Iag ‘Loyalty’ esce dai confini britannici per approdare in Spagna e Irlanda nella formula della vendita dei pacchetti vacanza. L’obiettivo è quello di puntare al raddoppio dell’utile operativo derivante da questo business per portarlo a un miliardo di euro nel giro di cinque anni.

Secondo quanto riportato da Preferente, per raggiungere questo obiettivo, la società madre di Iberia e Vueling vuole replicare fuori dal Regno Unito un modello che già funziona con successo in quel mercato. Lì vende pacchetti vacanza legati alle sue compagnie aeree, una formula che ora intende estendere con maggiore intensità a Spagna e Irlanda.

La scommessa ha una spiegazione chiara nei dati. Nel 2024, IAG Loyalty ha contribuito con l'11,8% dell'utile operativo del gruppo nonostante rappresentasse meno del 9% dei ricavi. Inoltre, ha registrato un margine operativo del 18%, il più alto di tutte le divisioni IAG e persino superiore al business Iberia.