Iata contro la Spagna per la multa sulla fee bagagli: “Una decisione spaventosa”

Iata si scaglia senza mezzi termini contro la multa comminata dalla Spagna ai vettori per la fee sul bagaglio a mano. Secondo l’associazione delle compagnie aeree, si tratta di una decisione che di fatto scavalca la normativa europea e incide sulla libertà di determinare i prezzi.

“Una decisione spaventosa”, afferma Iata, come riporta travelmole.com. L’associazione prosegue: “Vietare a tutte le compagnie aeree di far pagare i bagagli a mano significa che il costo verrà automaticamente incluso in tutti i biglietti”. E ancora: “I consumatori vogliono scegliere e avere un buon rapporto qualità-prezzo. Questa legge eliminerebbe entrambi”.

La battaglia potrebbe essere appena iniziata.