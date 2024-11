Spagna, Ryanair presenta ricorso contro la maxi-multa: “È illegale”

Ryanair non ci sta. In una nota, la low cost irlandese ha comunicato che presenterà ricorso contro la maxi sanzione comminata dal Ministero dei Consumatori spagnolo per “pratiche abusive”.

Duri i toni del ceo Michael O’Leary: “Queste multe illegali e infondate, inventate dal Ministero dei Consumatori spagnolo per motivi politici, violano chiaramente il diritto dell’Ue - afferma nello statement -. Ryanair ha utilizzato per molti anni le tariffe per i bagagli e le tariffe per il check-in in aeroporto per modificare il comportamento dei passeggeri, convertendo questi risparmi in tariffe più basse per i consumatori. Le multe illegali di oggi in Spagna violano il diritto dell’Ue (Reg 1008/2008) e saranno annullate dai tribunali dell’Ue, che hanno ripetutamente difeso il diritto di tutte le compagnie aeree dell’Unione europea di fissare prezzi e politiche, libere da interferenze governative. Queste multe illegali spagnole, che si basano su un’antica legge degli anni ‘60 che ha preceduto l’adesione della Spagna all’Ue, distruggerebbero la capacità delle compagnie aeree low cost di trasferire i risparmi sui costi ai consumatori attraverso tariffe più basse”.

Il manager continua rimarcando che “il successo di Ryanair e di altre compagnie aeree a basso costo in Spagna e in tutta Europa negli ultimi anni è interamente dovuto al regime europeo Open Skies e alla libertà delle compagnie aeree di stabilire prezzi e politiche senza interferenze da parte dei governi nazionali, che è ciò che sono le multe illegali spagnole di oggi”.