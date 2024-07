Iberia-Air Europa,i dubbi di Bruxelles:operazione a rischio

A riferirlo al Financial Times sono state fonti vicine all’operazione: l’affaire Iberia-Air Europa rischia di saltare e la probabilità di fallimento è “molto alta” perché Bruxelles sembra non abbia giudicato sufficienti i rimedi proposti da IAG per garantire la concorrenza.

Come riportato da Preferente l’ultima offerta della holding prevedeva di cedere alle compagnie concorrenti fino al 52% delle rotte operate da Air Europa; un passo in avanti rispetto alla quota iniziale del 40%, ma che sembra non convincere ancora la Commissione europea.

A questo punto IAG potrebbe rispondere alle argomentazioni della Commissione con una nuova offerta, anche se Iberia ha già affermato che “è stato compiuto uno sforzo molto importante, a dimostrazione del nostro interesse per l’operazione”.

La decisione finale sarà nota il 20 agosto, anche se non si esclude un’ulteriore proroga. Per Iberia l’unione delle forze delle due maggiori compagnie aeree spagnole “è essenziale per sviluppare l’hub di Madrid portandolo al livello di quelli del Nord Europa, per migliorare la connettività della Spagna - soprattutto verso l’Asia - e per generare nuove opportunità di lavoro nel nostro Paese”.