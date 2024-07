Iberia non è disposta a rinunciare ad Air Europa e per convincere Bruxelles ha avanzato alla direzione generale della concorrenza dell’Unione europea la proposta di cedere una quota pari al 52% delle attività di Air Europa, il che si tradurrrebbe alla rinuncia a quasi 54mila voli annuali, da lasciare ai vettori concorrenti.

Secondo i dati Aena consultati da Preferente, infatti, la linea aere della famiglia Hidalgo ha chiuso il 2023 con un totale di 103.279 voli operati; applicando la percentuale del 52% il numero di collegamenti cui è disposta a rinunciare sarebbe, per l’esattezza, quello di 53.705.

I sei candidati

Allo stato attuale i sei candidati ad aggiudicarsi questo succoso pacchetto di voli sono, come riporta Preferente, Avianca, World2Fly e Iberojet per il lungo raggio, oltre a Binter, Ryanair e Volotea per i collegamenti a corto e medio raggio.

Sul totale dei voli effettuati da Air Europa l’anno scorso, poco più di due terzi sono stati nazionali. Sono esattamente 72.052, di cui ben 37.467 potrebbero andare a Binter, Volotea e Ryanair. Per quanto riguarda i voli internazionali, invece, il vettore ne ha operati 31.227: 16.238 a medio raggio prevedibilmente andranno a Volotea e Ryanair, mentre per quelli a lungo raggio i candidati sono Avianca, World2Fly e Iberojet. L’esito si conoscerà entro il 20 agosto, termine fissato dalla Commissione europea per prendere una decisione sull’operazione.