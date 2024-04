Iberia-Air Europa, i dubbi Ue sulla concorrenza

Non solo Ita-Lufthansa. L’Ue ha dubbi anche sulla fusione Iberia-Air Europa, come si legge in una nota di Bruxelles in cui la Commissione europea ha informato le parti che l’operazione potrebbe “limitare la concorrenza” nel mercato dei servizi di trasporto aereo di passeggeri, in particolare per le rotte interne da e verso la Spagna.

Questo nonostante il presidente di Iberia Marco Sansavini si fosse detto detto fiducioso che l’acquisto di Air Europa si sarebbe risolto in modo soddisfacente: “Abbiamo soluzioni solide per garantire la concorrenza - aveva sottolineato -. Stiamo facendo tutto il possibile affinché la Commissione europea dia il via libera all’operazione”.

Nella sua indagine antitrust, l’esecutivo Ue mette in luce tutti i nodi da sciogliere su rotte domestiche, a corto e a lungo raggio. Come spiega Il Sole 24 Ore lag ha ora la possibilità di replicare, chiedere un’audizione orale all’esecutivo Ue e presentare, entro il 10 giugno, un pacchetto di rimedi per affrontare i problemi di concorrenza sollevati.