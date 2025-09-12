Iberia amplia il network per l’inverno 2025-2026 con nuove rotte e più frequenze

Iberia inaugura la stagione invernale - 26 ottobre 2025/28 marzo 2026 - con un’offerta rafforzata di collegamenti internazionali. La compagnia lancia tre nuove destinazioni — Orlando (USA), Recife e Fortaleza (Brasile) — e incrementa le frequenze verso mete chiave in America Latina e Nord America, tra cui Repubblica Dominicana, Porto Rico, Rio de Janeiro, Santiago del Cile, New York e Boston.

Washington entra stabilmente nel network con tre voli settimanali durante tutto l’inverno, mentre in Europa aumentano i collegamenti con Amsterdam, Parigi e Roma. Non mancano le rotte stagionali dedicate al turismo invernale: tornano i voli per Innsbruck, Tromsø e Rovaniemi, a conferma del focus sulle destinazioni leisure.

Tre nuove rotte nelle Americhe

Dal 26 ottobre Iberia inaugura tre collegamenti intercontinentali: Orlando (USA) con quattro frequenze settimanali operate da Airbus A330, Recife (dal 13 dicembre) e Fortaleza (dal 19 gennaio) in Brasile, entrambe con tre voli settimanali operati dal nuovo Airbus A321XLR. Con queste novità Iberia raggiunge nove destinazioni dirette negli Stati Uniti e rafforza la propria presenza in Brasile, in linea con il piano di crescita “Piano di volo 2030”.

Più frequenze in America Latina, Nord America ed Europa

La compagnia potenzia i collegamenti storici con i Caraibi: fino a due voli giornalieri per Santo Domingo e San Juan. Crescono anche Rio de Janeiro (sette voli settimanali a febbraio), Santiago del Cile (12 frequenze) e Lima (14). In Nord America, New York avrà due voli al giorno per tutta la stagione invernale, Boston raddoppia con fino a due voli quotidiani e Washington diventa rotta annuale con tre frequenze settimanali. In Europa aumentano le connessioni con Amsterdam (fino a quattro voli al giorno), Roma (44 settimanali) e Parigi (fino a 11 quotidiani).

Un inverno sulla neve

Tornano le rotte stagionali verso le mete sciistiche: Innsbruck (dal 21 dicembre), Tromsø in Norvegia (dal 4 dicembre) e Rovaniemi in Finlandia (dal 3 dicembre), tutte con due voli settimanali. A queste si aggiungono rinforzi per Vienna, con due frequenze extra per i mercatini di Natale, e un volo aggiuntivo il sabato per Ginevra, ideale per raggiungere le stazioni sciistiche svizzere. Iberia include nel biglietto il trasporto gratuito dell’attrezzatura sportiva per chi sceglie la tariffa Optima o superiore.