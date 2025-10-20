Iberia e la scommessa Argentina: fino a 23 voli settimanali nel 2026

Dopo il Messico, l’Argentina. Arriva un nuovo potenziamento delle connessioni sul Centro-Sud America per Iberia: la compagnia del Gruppo Iag, infatti, porterà a 23 le frequenze settimanali nella direttrice tra Madrid e Buenos Aires. Il tutto in concomitanza con gli 80 anni del primo volo fra l’Europa e l’Argentina.

Questo incremento, che avverrà nei mesi della stagione estiva in Europa, giugno, luglio e agosto, permetterà a Iberia di avere fino a quattro voli due giorni alla settimana, il martedì e la domenica, per cui Buenos Aires supererà così un traguardo che non si era mai verificato in nessun altro destinazione della rete a lungo raggio di Iberia, cioè andare oltre i tre voli giornalieri.

Secondo quanto riportato da Hosteltur, inoltre, oltre all'aumento delle frequenze settimanali, Iberia aumenterà anche la capacità dei suoi aerei, operando questa rotta interamente con l'A350, in modo da poter soddisfare meglio la crescente domanda di viaggi su questo corridoio.