TTG Italia
Italian Exhibition Group

Iberia aggiunge anche Monterrey al network dell’America Latina

Iberia aggiunge anche Monterrey al network dell’America Latina

Iberia supererà quota 800mila posti offerti sul Messico nel 2026 e il Paese diventerà quello maggiormente connesso con la Spagna da parte del vettore del gruppo Iag. Tutto questo grazie al nuovo collegamento, che debutterà il prossimo mese di giugno, tra Madrid e Monterrey.

Si tratterà di un volo trisettimanale, si legge su Preferente, che verrà effettuato utilizzando un A330-200 da 288 posti. Il volo partirà come stagionale, ma la compagnia ha già anticipato che l’intenzione è di procrastinare il collegamento anche nel successivo orario invernale.

María Jesús López Solás, direttrice commerciale, dei clienti, della rete e delle alleanze di Iberia, sottolinea che “rafforziamo il nostro impegno in un mercato così importante, strategico e amato come quello messicano”.

Ti è piaciuta questa notizia?
Condividi questo articolo
Iscriviti a TTG Report, la nostra Newsletter quotidiana
Più lette
Oggi
Settimana