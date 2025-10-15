Iberia aggiunge anche Monterrey al network dell’America Latina

Iberia supererà quota 800mila posti offerti sul Messico nel 2026 e il Paese diventerà quello maggiormente connesso con la Spagna da parte del vettore del gruppo Iag. Tutto questo grazie al nuovo collegamento, che debutterà il prossimo mese di giugno, tra Madrid e Monterrey.
Si tratterà di un volo trisettimanale, si legge su Preferente, che verrà effettuato utilizzando un A330-200 da 288 posti. Il volo partirà come stagionale, ma la compagnia ha già anticipato che l’intenzione è di procrastinare il collegamento anche nel successivo orario invernale.
María Jesús López Solás, direttrice commerciale, dei clienti, della rete e delle alleanze di Iberia, sottolinea che “rafforziamo il nostro impegno in un mercato così importante, strategico e amato come quello messicano”.
Remo Vangelista