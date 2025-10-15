Emirates rinnova la partnership con il Milan

A otto anni di distanza dal primo accordo, Emirates rinnova la propria partnership con la squadra di calcio del Milan, della quale continuerà a essere Principal Partner, Official Airline Partner e Official Men’s Jersey Partner del club italiano.

“Come parte dell’accordo - spiega la compagnia aerea in una nota -, il celebre logo ‘Fly Better’ di Emirates continuerà a campeggiare sulla parte davanti delle maglie della Prima Squadra maschile dell’AC Milan in tutte le principali partite, tra cui quelle in Serie A e Coppa Italia, le competizioni UEFA e FIFA, e nelle amichevoli internazionali. Il logo di Emirates sarà anche sulle maglie dei giovani giocatori delle scuole calcio rossonere, rafforzando una partnership che punta non solo all’eccellenza sportiva, ma anche a far crescere nuovi talenti, dai settori giovanili fino al palcoscenico mondiale”.

Si rinnova così il forte impegno della compagnia di Dubai nelle sponsorizzazioni sportive: il vettore è infatti partner di club europei di primo piano come Real Madrid, Arsenal FC, Benfica SL e Olympique Lyonnais. Di recente, la compagnia ha ampliato il proprio portfolio calcistico con una nuova partnership con il FC Bayern Monaco, diventando Platinum Partner della Prima Squadra tedesca dalla stagione 2025-26 fino al 2031-32.