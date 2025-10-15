Short break sempre più popolari, le mete più gettonate secondo Tui Musement

Gli short break sono sempre più popolari. Mai come nel 2025 il caro vita e le contingenze economiche hanno orientato la domanda su soluzioni di viaggio di breve durata, più sostenibili per il portafoglio. Secondo un recente rapporto dell’European Travel Commission, oltre il 56% degli europei quest’anno ha optato per piccole fughe di 1-3 notti. Tui Musement ha perciò analizzato quali siano le mete più richieste per questo tipo di viaggi su Google, riscontrando una predilezione da parte del pubblico per le destinazioni con una vasta offerta culturale, gastronomica e ricreativa. Un mix ideale per un week-end lungo di valore e all’insegna delle esperienze.

Le mete più gettonate

A dominare la classifica la Capitale. Roma svetta con 525.200 ricerche sul motore di ricerca, seguita da Parigi, seconda con 412.500 ricerche, e da Praga, terza con 287.200 ricerche.

In top five Amsterdam, con 215.800 ricerche, e Barcellona, con 206.260 ricerche.

Al quinto piazzamento, con 203.020 ricerche, figura Berlino, seguita da Dublino e Vienna, rispettivamente sesta e settima con 200.200 e 178.800 ricerche.

Chiudono la top ten Budapest, con 160.900 ricerche, e Venezia, con 159.360 ricerche.