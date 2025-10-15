easyJet amplia il network da Roma con la novità di Birmingham

Ci sarà anche Birmingham nel network da Roma Fiumicino di easyJet. Il nuovo collegamento prenderà il via il prossimo 5 marzo e avrà 4 frequenze settimanali che verranno operate il lunedì, giovedì, venerdì e domenica.

“Questo nuovo collegamento - spiega la compagnia in una nota - porta a diciannove le rotte operate da easyJet a Fiumicino, di cui cinque verso il Regno Unito, affiancandosi a quelle già attive per Londra, Bristol, Manchester e, più recentemente, Glasgow”. Proprio quest’ultima sarà un’altra novità del 2026, annunciata nel corso dell’estate, per aumentare le opzioni di collegamenti tra Italia e Gran Bretagna.

La nuova rotta arriva all’indomani dell’indiscrezione circolata in merito a un interesse di Msc per la compagnia, rumors che hanno fatto schizzare al rialzo le azioni della compagnia. Ipotesi però smentita poi dallo stesso Gruppo Msc.