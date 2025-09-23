Un totale di 1.472 voli da e per l'Italia nel periodo dal 1 giugno al 31 agosto, con oltre 225mila passeggeri che hanno prenotato un volo con la compagnia aerea.

Guardando alle prenotazioni verso l’Italia, i dati Emirates si sono attestati sulle 260.000 unità, per un totale di oltre 135 mila passeggeri (+2,2% rispetto all’estate precedente). La top tre dei Paesi di provenienza vede in testa l’Australia, seguita da Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti, con India e Giappone subito sotto il podio. Questi viaggiatori hanno trascorso, in media, 12 giorni nel Belpaese.

Osservando i flussi in uscita, i dati di Emirates fanno registrare - anche in questo caso - un segno positivo: nel periodo estivo sono state 72.000 le prenotazioni dall’Italia verso l’estero (+4% rispetto al 2024).

Analizzando i dati sul turismo outbound nel dettaglio, risulta evidente che, a crescere, oltre ai viaggi di coppia sono soprattutto i viaggi di gruppo sia per la fascia 3-8 persone che superiori a 9. Queste categorie rappresentano oltre il 70% delle prenotazioni totali dall’Italia verso l’estero. In particolare, i viaggi di coppia e i gruppi da 3 a 8 persone hanno superato le 53.500 prenotazioni, evidenziando una chiara crescita di questo particolare segmento.

Dei 1472 voli operati in totale, 144 sono stati effettuati con l’A350, 552 con Airbus 380 e 776 con Boeing 777. Particolarmente apprezzata la Premium Economy, scelta da 830 passeggeri dall’Italia verso l’estero e da 4.515 passeggeri inbound, a testimonianza della crescente propensione dei viaggiatori a un'esperienza di bordo superiore che si colloca tra la Business e la Economy Class.