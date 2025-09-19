TTG Italia
Un totale di 45mila ore di formazione, con un incremento della capacità del 54%: questo il risultato ottenuto da Emirates con il nuovo Crew Training Centre appena inaugurato. La struttura si inserisce nella strategia di crescita della compagnia aerea e sarà dedicata alla formazione dei piloti della flotta di Airbus A350 e dei futuri Boeing 777X.

“Il centro - si legge in una nota della compagnia -, progettato ad hoc e dotato delle più moderne tecnologie, si estende su oltre 5.880 metri quadrati e ospita sei simulatori di volo di ultima generazione. Situato strategicamente vicino ad altri centri di formazione Emirates a Dubai, rappresenta un tassello chiave di un hub aeronautico dinamico e in continua espansione, dedicato alla crescita professionale e personale dei dipendenti”.

Le attività sono già iniziate con due simulatori dedicati all’Airbus A350; altri quattro, inclusi quelli per il Boeing 777X, arriveranno nei prossimi anni.

Una curiosità: il centro dispone anche di un sistema di stampa 3D che consente di produrre i pezzi di ricambio per le attrezzature usate nell’addestramento.

