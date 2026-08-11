Iberia organizza un volo speciale per osservare l’eclissi solare del 12 agosto

Iberia ha organizzato un volo speciale per osservare, da oltre 10mila metri di altezza, l’eclissi solare totale del 12 agosto. La compagnia trasmetterà l’evento in livestream sui propri canali social grazie al nuovo servizio di connettività wi-fi ad alta velocità con tecnologia Starlink, che stanno introducendo progressivamente sulla flotta. Oltre alla trasmissione, il volo fungerà da piattaforma per una missione scientifica che coinvolgerà un team di ricercatori del progetto Shelios.

Il volo speciale opererà con il codice IB1473, in omaggio all’anno di nascita dell’astronomo Niccolò Copernico. Sarà operato con un Airbus A321XLR, uno degli aeromobili di ultima generazione della flotta, e partirà dall’aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas alle 18:45. La rotta è stata progettata per massimizzare le condizioni di osservazione dell’eclissi sulla provincia di Palencia.

A bordo sarà presente un gruppo di ricercatori del progetto Shelios, un’iniziativa scientifica ed educativa guidata dall’astronomo Miquel Serra-Ricart, direttore scientifico di Light Bridges e ricercatore presso l’Instituto de Astrofísica de Canarias.