“Non vediamo alcun motivo per cui la nostra operazione non dovrebbe ricevere lo stesso via libera di quella di Lufthansa-Ita Airways”. Regna l’ottimismo in casa Iberia, dopo la decisione della Commissione europea di autorizzare l’acquisto di Ita Airways da parte di Lufthansa.

A questo punto il vettore spera infatti che presto l’Esecutivo comunitario possa dare il suo benestare anche all’integrazione di Air Europa nella sua società madre Iag.

“L’operazione di Lufthansa e Ita - aggiungono i rappresentanti di Iberia, interpellati da Preferente - è uno dei numerosi consolidamenti che stanno avvenendo nel nostro settore. Riteniamo che questo tipo di operazioni sia essenziale affinché l’Europa possa avere aziende più forti che possano competere nel mercato globale e, tra le altre sfide, affrontare con successo gli investimenti nella sostenibilità”.

Il 20 agosto è il termine ultimo

Per venire incontro alle richieste di Bruxelles Iberia ha proposto alla Commissione europea di cedere alla concorrenza fino al 52% delle rotte operate da Air Europa nel 2023, rispetto al 40% inizialmente offerto. “Il pacchetto che abbiamo offerto per acquistare Air Europa offre tutte le garanzie ai consumatori” insistono da Iberia.

Dal canto suo l’Ue ha fissato il 20 agosto come termine ultimo per prendere una decisione sull’operazione, anche se c’è la possibilità che ci sia un nuovo rinvio e che la decisione finale possa essere ulteriormente ritardata.