È ufficiale: l’accordo tra Ita Airways e Lufthansa è stato approvato dalle autorità di 27 paesi. L’operazione, che prevede l’acquisizione da parte di Lufthansa del 41% di Ita Airways con un aumento di capitale di 325 milioni di euro, è stata siglata questa mattina durante una conferenza stampa a Roma dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, dal presidente di Ita Airways Antonino Turicchi e dall’amministratore delegato di Lufthansa Carsten Spohr.

“Oggi chiudiamo una storica annosa vicenda. Un grande successo italiano, tedesco ed europeo. Lo sottolineo in virtù di un durissimo negoziato con la Commissione europea durato un anno”. Queste le parole del ministro Giancarlo Giorgetti sulla fusione dei due colossi durante la conferenza stampa al Mef.

“L’accordo avviene con un operatore come Lufthansa che ci conforta e ci permette di sviluppare il traffico aereo da e per l’Italia. Roma –ha concluso il ministro – diventerà l’hub di riferimento per l’America e per l’Africa“.

L’autorizzazione della Commissione europea è basata sugli impegni delle parti e subordinata a specifiche condizioni. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e Lufthansa hanno presentato allaUe una serie di ‘remedies’ mirati a garantire la concorrenza nel settore del trasporto aereo. Queste misure sono state elaborate in risposta alle richieste della Commissione per evitare posizioni di monopolio e favorire l’ingresso di nuovi concorrenti.