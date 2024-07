Turicchi e Spohr: “Il segnale per un traffico aereo forte in Europa”

Un “patto industriale”. Così il presidente di Ita Airways Antonino Turicchi ha descritto, nel corso della conferenza stampa per annunciare il tanto atteso matrimonio fra Ita e Lufthansa, l’accordo raggiunto con il vettore tedesco.

“L'ingresso nei principali mercati europei è guidato da una logica che ha determinato la scelta di un patto industriale, con un’operazione che, a livello europeo, è mirata principalmente a ridurre la frammentazione del mercato” ha detto.

Gli ha fatto eco Carsten Spohr, ceo di Lufthansa. “Siamo impazienti di dare presto il benvenuto a ITA Airways e ai suoi dipendenti come nuovi membri della nostra famiglia di compagnie aeree. La decisione è anche un chiaro segnale per un traffico aereo forte in Europa, che può affermarsi con successo nella competizione globale.”

Grazie all’approvazione della Ue, Lufthansa Group può avviare il processo di acquisizione della quota di minoranza di ITA Airways, con l’opzione di acquistare le restanti azioni a partire dal 2025. L'investimento verrà completato attraverso un aumento di capitale e si prevede che la transazione si concluderà nel quarto trimestre del 2024.

I dettagli dell’accordo

Dopo la chiusura della transazione, ITA Airways diventerà la quinta compagnia aerea del network Lufthansa, mantenendo il proprio marchio e beneficiando delle sinergie offerte dal sistema multi-hub, multi-airline e multi-brand del Gruppo. Queste sinergie includeranno vantaggi nelle vendite globali, nel programma fedeltà Miles & More, e negli acquisti di aeromobili e carburante. “L’Italia diventerà il quinto mercato domestico del Gruppo Lufthansa, il secondo per fatturato dopo Germania e Stati Uniti” ha detto ancora Spohr.

Roma Fiumicino diventerà il sesto hub di Lufthansa.

Per ottenere l'approvazione della Commissione Europea, Lufthansa Group ha accettato di cedere gli slot all’aeroporto di Milano Linate a un concorrente nel traffico a corto raggio e di permettere ulteriori voli feeder da Roma verso gli hub dei concorrenti europei. Questo garantisce una migliore concorrenza sulle rotte a lungo raggio da Roma al Nord America.

“L’acquisizione di ITA Airways rafforza l’internazionalizzazione di Lufthansa Group. Renderemo ITA Airways una parte forte e di successo della nostra azienda, aiutando a espandere ulteriormente la nostra posizione di numero uno in Europa” ha concluso Spohr.