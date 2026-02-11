Iberia potenzia l’offerta sull’America Latina

Oltre 3,3 milioni di posti offerti in totale e fino a 366 voli alla settimana. Sono questi i numeri da record che Iberia metterà in campo sull’America Latina nel corso della stagione estiva. Cifre che si traducono in un incremento del 7,6%.

L'aumento della capacità, possibile grazie all'arrivo di nuovi velivoli nel 2025, è concentrato in mercati chiave come l'Argentina, dove durante giugno, luglio e agosto le operazioni verso Buenos Aires aumenteranno a 23 frequenze settimanali, rispetto alle attuali 21. Diventerà così la prima destinazione a lungo raggio dell’aerolinea a superare i tre voli giornalieri.

Oltre all’Argentina, si legge su Preferente, crescerà anche il Messico, grazie alla nuova rotta su Monterrey, mentre sul Brasile ci sarà un aumento del 15%. Ancora più alta la crescita sulla Repubblica Dominicana, dove l’offerta vedrà un +21% grazie all’aumento delle frequenze. Incrementi infine sono previsti su Porto Rico e Santiago del Cile.