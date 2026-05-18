Icao: “Il trasporto aereo deve accelerare sulla decarbonizzazione”

Si apre una fase decisiva per la decarbonizzazione del trasporto aereo. In vista dell’Icao Climate Week, che si terrà a Montréal dal 2 al 4 giugno, l’associazione esorta il settore dell’aviazione civile ad accelerare su investimenti, carburanti sostenibili e standard globali per mantenere la rotta verso il raggiungimento del Net Zero entro il 2050.

Secondo l’International Civil Aviation Organization, i progressi fatti fino a questo momento in materia di efficientamento operativo e di sviluppo di carburanti sostenibili non saranno sufficienti senza una mobilitazione più rapida di capitali, infrastrutture e governance internazionale.

L’Icao Climate Week

Per questo motivo nel corso dell’Icao Climate Week esponenti della filiera dell’aviazione, investitori e governanti avranno l’opportunità di confrontarsi sulle strategie da intraprendere per accelerare la decarbonizzazione; partecipare a workshop tecnici per rafforzare il monitoraggio e la rendicontazione delle emissioni; interagire direttamente con l’Hub Finvest per stringere nuove partnership o dare inizio a progetti pilota.

Quanto accadrà durante la settimana di Montréal potrebbe dettare il ritmo degli anni a venire. Un’opportunità da non perdere per l’Icao, secondo cui il mancato raggiungimento degli obiettivi climatici potrebbe portare alla perdita di fiducia da parte di investitori e consumatori.