Il 2027 di American:Italia senza novità,new entry europee

Tanta Europa, ma nessuna nuova rotta in Italia per la prossima stagione estiva di American Airlines sulle rotte transatlantiche. Contrariamente a quanto annunciato due giorni fa da United, il vettore Usa punterà a un consolidamento sulla Penisola.

Tutte le new entry del 2027 saranno collegate con voli quotidiani: “La nostra rete internazionale si è ampliata offrendo destinazioni a soddisfa ogni gusto di viaggio – evidenzia Brian Znotins, vicepresidente senior per la pianificazione della rete e della programmazione -. Unito ai nostri investimenti che migliorano il nostro Esperienza a bordo del prodotto e di bordo, i viaggiatori hanno più motivi per scegliere American”.

Lo schedule estivo comprenderà quindi voli da Philadelphia per Porto, Vienna e Reykiavik (le prime due novità assolute per AA). Da New York ci saranno anche voli su Amsterdam e Nizza, mentre su Barcellona volerà anche da Charlotte.

Se non sono previsti voli aggiuntivi sull’Italia, American ha però deciso di ampliare l’offerta su Milano, il cui volo da Miami partirà quest’anno il 4 di marzo in concomitanza sul collegamento su Parigi.