Era il 22 gennaio del 1970 quando, sulla New York - Londra, decollava il primo Boeing 747. Era il gigante dei cieli, capace di trasportare fino a 660 passeggeri con la configurazione ad una sola classe, o 480 in 3 classi.

Il progetto nasceva principalmente ad uso cargo, in quanto si riteneva che il futuro dell’aviazione fosse nei jet supersonici quali il Concorde. Boeing prevedeva di esaurirne la produzione con 400 esemplari, mentre in mezzo secolo ne ha prodotti 1574. Il suo doppio ponte ha fatto da set cinematografico per decine di film e il suo non essere mai stato causa di incidenti diretti per problemi tecnici lo ha reso il re dei cieli.

Il Jumbo Jet negli anni 80 rappresentava il fiore all’occhiello per le maggiori compagnie aeree. British Airways ne aveva 100 esemplari, Alitalia 22, anche se il più famoso resta quello presidenziale, l’Air Force One. Andranno tutti presto in pensione, visto che ormai, a 3 anni dalla fine della produzione, anche le componenti di ricambio scarseggiano.