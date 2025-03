E’ la più grande compagnia aerea indiana per passeggeri trasportati. Ma, fino ad ora, non aveva mai collegato il subcontinente con l’Europa. E questo perché Indigo è una compagnia low cost, un business model che fino a pochi anni fa escludeva i voli a lungo raggio.

Adesso, però, il colosso indiano ha messo in campo due rotte verso il Vecchio Continente: una verso Manchester e una verso Amsterdam. Per farlo dovrà ricorrere al leasing di aeromobili da Norse, la low cost che già da tempo opera sulle rotte lungo raggio.

Lo scenario europeo

Pare già chiaro che Indigo difficilmente si fermerà qui. Tutto lascia pensare che queste prime due rotte siano un ‘assaggio’ della torta europea, magari per valutare al meglio quante e quali fette provare effettivamente a mangiare.

La mossa conferma come in questo momento l’India sia uno dei mercati più vivaci per l’aviazione, con i suoi maxiordini di aerei e, appunto, lo sbarco su nuovi mercati.

Bisogna anche tenere conto che Indigo, come tutte le compagnie asiatiche, non ha il divieto di sorvolare lo spazio aereo russo, precluso invece ai vettori Ue. Il che significa rotte meno lunghe per volare verso l’Europa, dunque prezzi più competitivi.

Inoltre Indigo non è per nulla un player ‘nuovo’, ma una compagnia molto ben rodata che sbarca per la prima volta in Europa. Un concorrente ingombrante per tutti i vettori del Vecchio Continente.

Per Indigo si apre un mondo di possibili evoluzioni, che potrebbero comprendere sia nuove destinazioni sia, perché no, rotte interne all’Europa.

Difficile per adesso dire dove e quando si fermerà.