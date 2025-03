Indigo debutta sui voli lungo raggio

Manchester e Amsterdam: sono queste le due prime destinazioni lungo raggio che saranno collegate dal colosso indiano Indigo.

La compagnia aerea, tra i big del Subcontinente, non ha ancora nessun aeromobile adatto alle rotte lungo raggio. Per i collegamenti in questione farà ricorso a un contratto di leasing con Norse Atlantic Airways, che partirà il prossimo luglio.

Come riporta travelmole.com, il varo delle prime rotte sull’Europa, preludio di uno sviluppo maggiore sul Vecchio Continente, è in attesa di completare l’iter delle autorizzazioni necessarie.