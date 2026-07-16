Il Fast Track di Telepass debutta anche negli aeroporti di Bergamo e Verona

Il servizio ‘Fast Track’ di Telepass è ora disponibile anche negli aeroporti di Bergamo e Verona.

I due scali si aggiungono così agli aeroporti di Milano Linate, Milano Malpensa, Napoli, Roma Ciampino, Roma Fiumicino, Torino e Venezia.

Il servizio consente ai clienti Telepass di superare rapidamente le code ai controlli di sicurezza attraverso una corsia preferenziale.

Basterà presentarsi al varco mostrando la carta d’imbarco e il QR code del Fast Track di Telepass direttamente dalla schermata del proprio smartphone.

“Il nostro obiettivo - spiega Aldo Agostinelli, chief consumer revenues officer di Telepass. è da sempre quello di tenere fede alla promessa fatta alle persone in movimento: farle passare in un “beep” per valorizzare al meglio il loro tempo. L’attivazione del servizio Fast Track presso due nuovi scali risponde alla nostra missione di promuovere una mobilità fluida e senza barriere, non solo in autostrada e in città, ma anche nei principali hub aeroportuali italiani. Offriamo un’esperienza completa e digitale che accompagna il viaggiatore dall’acquisto del biglietto al parcheggio, fino all’imbarco”.

Il servizio consente di richiedere direttamente in app fino a un massimo di 5 accessi Fast Track, utilizzabili sia dal titolare del contratto sia dai propri compagni di viaggio.

Per richiederlo è sufficiente accedere all’applicazione Telepass, entrare nella sezione ‘Esplora’, fare tap su ‘Fast Track’ e inserire i dati personali. Una volta completata la procedura, viene generato un QR code da mostrare in aeroporto.