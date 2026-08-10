Il tifone Dolphin investe la Cina, voli cancellati a Shanghai

Lunedì gli aeroporti di Shanghai hanno cancellato quasi il 40% di tutti i voli (circa 1.500 voli) mentre le forti piogge continuavano a cadere dopo che il tifone Dolphin ha toccato terra nella Cina orientale domenica sera e ha continuato a spostarsi verso nord, come riporta il quotidiano South China Morning Post. Secondo un avviso del governo di Shanghai di lunedì mattina ci sono state, inoltre, 642 cancellazioni all'aeroporto di Pudong e 301 a Hongqiao.

Alcuni treni hanno iniziato a riprendere il servizio lunedì mattina, compresi quelli diretti a Hangzhou, la capitale della provincia di Zhejiang, ma quattro linee della metropolitana nelle città sono state completamente interrotte a causa delle forti piogge, ha affermato il governo cittadino.

L’8 agosto anche Viaggiare Sicuri ha pubblicato una nota sul Tifone Dolphin, che interessa “le regioni dello Zhejiang, Fujian, Anhui, Jiangxi, Jiangsu, Hubei e fino allo Hunan, Henan e Shandong, causando forti piogge, venti intensi, mareggiate e disagi ai servizi aerei e ferroviari. Sono possibili inondazioni localizzate e ritardi nei trasporti: si raccomanda la massima cautela, di seguire scrupolosamente le disposizioni impartite dalle Autorità locali e di monitorare la situazione meteo attraverso i media e i canali dedicati”.