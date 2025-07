Estate di grandi novità per chi ha deciso di spostarsi in aereo. L’ultima in ordine di tempo è scattata lo scorso weekend, e riguarda il trasporto di liquidi nel bagaglio a mano. Negli aeroporti del Paese dotati di scanner Eds-cb è consentito trasportare LAGs (Liquidi, Aerosol e Gel) fino a 2 litri per singolo contenitore, mantenendoli all’interno dello zaino durante le operazioni di controllo del bagaglio a mano. Gli scali dotati di tali strumenti, in Italia, sono cinque: Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Milano Linate, Torino e Bologna. Le nuove disposizioni non sono però entrate in funzione negli altri scali, dove resta ancora la restrizione dei 100 ml di liquido.

A questo proposito la Sac, società che gestisce lo scalo di Catania, ha reso noto che “le nostre apparecchiature utilizzano un software che è attualmente in fase di ricertificazione da parte delle autorità comunitarie competenti. Pertanto, fino al completamento di questo iter attualmente, le regole restano invariate”.

Questa è solo l’ultima delle novità di questa estate. Poche settimane fa l’Enac ha eliminato l’obbligo di presentare ai gate il documento d’identità assieme alla carta d’imbarco al personale della compagnia. È recente, inoltre, una delibera sempre Enac che autorizza i passeggeri a portare con sé in cabina amici a 4 zampe di peso non superiore a 8/10 kg, purché viaggino in trasportini idonei, assicurati al sedile e collocati vicino al finestrino. La misura è molto controversa e ogni compagnia aerea può decidere in modo autonomo, applicando la tariffa che preferisce o anche continuando a vietarne l’ingresso in cabina.

Novità anche sul fronte del bagaglio, con la Commissione trasporti del Parlamento europeo che lo scorso 24 giugno ha approvato una proposta che garantisce ai passeggeri il diritto di portare a bordo due bagagli personali gratuiti. Il secondo dovrà avere dimensioni più contenute, con una somma totale di altezza, larghezza e profondità pari a 100 cm e un peso massimo di 7 kg.