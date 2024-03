In vendita il volo ITA Airways Roma-Dakar

Parte il prossimo 3 luglio in nuovo volo di ITA Airways per Dakar, con il quale la compagnia raddoppia il suo impegno sull’Africa. La prima rotta africana del vettore, Accra in Ghana, debutterà, infatti, nel mese di giugno, seguita il mese successivo dal collegamento con la capitale del Senegal.

Il nuovo collegamento, per il quale sono aperte le vendite, sarà operativo da Roma a Dakar con quattro frequenze settimanali: da luglio a ottobre, la partenza da Roma Fiumicino è prevista alle 15:30 con arrivo in Senegal alle 19:30 (ora locale). A partire dal 27 ottobre, invece, la partenza da Fiumicino sarà alle 15:00 e l’arrivo a Dakar sarà alle 20:10 (ora locale).

Anche il ritorno Dakar – Roma avrà 4 frequenze settimanali: da luglio a ottobre, la partenza dall’aeroporto di Dakar Blaise Diagne sarà programmata alle 23:40 (ora locale), con arrivo a Roma Fiumicino per le 07:20 della mattina successiva alla partenza. Dal 27 ottobre l’orario di partenza sarà spostato alle 23:50 (locali), con arrivo a Roma alle 06:25. I voli saranno operati il mercoledì, il venerdì, il sabato e la domenica.

L’apertura del nuovo volo Roma - Dakar rappresenta un importante prodotto per la compagnia e consentirà a ITA Airways non solo di ottenere un ingresso strategico per il traffico point-to-point, ma anche di raggiungere altre destinazioni all’interno di entrambi i Paesi, combinando così viaggi di turismo e d’affari.

Con questa nuova apertura nella summer 2024, ITA Airways opererà 57 destinazioni, di cui 16 nazionali, 26 internazionali e 15 intercontinentali. Inoltre, nel picco estivo la compagnia volerà verso 10 ulteriori destinazioni stagionali, selezionate tra le mete più gettonate del turismo del Mediterraneo, come la Grecia, la Spagna, la Croazia e le isole italiane, raggiungibili con voli diretti da Roma Fiumicino e Milano Linate (Rodi, Ibiza, Palma di Maiorca, Minorca, Heraklion, Corfù, Lampedusa, Pantelleria, Spalato e Cefalonia - queste ultime due solo da Roma Fiumicino).