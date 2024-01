di Lino Vuotto

Il futuro dell’operazione Ita-Lufthansa resta ancora in una fase di incertezza e anche l’ultima proroga della Ue dopo la proposta di Lufthansa sugli slot a Linate e Fiumicino non regala certezze in merito a una decisione dell’Antitrust alla prima scadenza, ora fissata per il 29 gennaio. Meglio quindi correre ai ripari in casa del vettore italiano e spingere sul pedale dell’acceleratore per la programmazione estiva, giocando ancora una volta la carta del lungo raggio, ormai il rifugio sicuro dei vettori per fare cassa (e utili), sfruttando l’ingresso in flotta dei nuovi aerei widebody.

La programmazione

E’ in questa direzione che si inserisce la messa in vendita dei voli della programmazione estiva di Ita Airways, che vedrà un potenziamento del network verso Nord America, Medio Oriente e Africa dall’hub di Roma Fiumicino. Chicago e Toronto saranno le due novità sul Nord America, con la prima rotta che debutterà a inizio aprile e la seconda, sul Canada, il 10 maggio, entrambe con due frequenze alla settimana. Per l’Africa ci sarà invece la novità assoluta Accra, dove sono programmate 3-4 frequenze alla settimana a partire da giugno.



Il Medio Oriente

Importante infine l’impegno sul Medio Oriente, dove arriveranno i voli su Riyadh da maggio, Kuwait City da giugno e Gedda da agosto. “Le nuove destinazioni intercontinentali su Chicago e Toronto saranno operate con l’Airbus A330neo e Airbus A330-200 e si vanno ad aggiungere ai voli di Ita Airways su New York, Boston, Miami, Los Angeles, San Francisco, Washington, Rio de Janeiro, San Paolo, Buenos Aires, Tokyo, Nuova Delhi, Malè (Maldive) operati da Roma Fiumicino – spiega la compagnia in una nota -. I voli su Riyadh, Accra, Kuwait City e Gedda saranno operati con aeromobile A321neo”.