Vacanze col cuore apre il nuovo Trasimeno Glamping Resort

Continua l’espansione in Italia del brand open air ‘Vacanze col cuore’. Il marchio aprirà infatti il prossimo 28 giugno il suo nono villaggio, il Trasimeno Glamping Resort.

“Ci espandiamo in Umbria, sulle rive del Lago Trasimeno, in un paradiso verde affacciato direttamente sulle acque lacustri con un nuovo resort: precisamente a Magione, in provincia di Perugia – spiega il fondatore Loek Van de Loo -. Si tratta, come già accaduto ad altri nostri resort in precedenza, di una rivitalizzazione di un’area che era già camping e a cui sono stato legato sia per motivi professionali sia da motivi affettivi perché ho sempre amato quel luogo. L’apertura è fissata il 28 giugno 2024”.

In uno spazio di circa 6 ettari sono previste case mobili di ultima generazione, tende safari, alloggi unici nel loro genere e piazzole per camper e caravan, con accesso diretto al lago, con spiaggia e pontile. A disposizione degli ospiti anche numerosi servizi: apre un nuovo ristorante pizzeria, un bar e la gelateria. Non mancano il parco acquatico, le attività di edutainement multi lingue, il servizio di mini jeep elettriche per far scoprire lo spazio naturale ai bambini, così come il noleggio bici per il tempo libero a cui si affiancano un campo polivalente in fondo sintetico, un campo da calcetto e un campo da pallavolo (entrambi in erba). Grazie alla conformazione orografica del luogo, inoltre, a disposizione degli ospiti con limitate possibilità di movimento sono state allestite due unità abitative prive di barriere architettoniche.

Tutto il parco è totalmente car free, a ribadire la grande attenzione anche all’offerta per i piccoli ospiti, che potranno esplorare il resort a contatto con la natura e avere molte aree attrezzate anche al chiuso.

In totale il nuovo Lago Trasimeno Glamping Resort offrirà esperienze di vacanza open air a circa 1.000 ospiti a pieno “carico”. Un rapporto ottimale ospite/spazio che evidenzia immediatamente la centralità dell’esperienza unica offerta dal gruppo.