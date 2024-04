Napoleon Tour Operator: il mare italiano da 40 anni. La summer 2024 per le agenzie di viaggi

“Un tour operator tradizionale, che predilige il rapporto umano con gli agenti di viaggi e che continua a distribuire i cataloghi, senza virare sull’automazione spinta che – puntualizza Marco Rosselli, responsabile commerciale - non ci rappresenta”. Raggiunta nel 2024 la soglia dei quarant’anni di attività, Napoleon Tour Operator mantiene il collaudato focus sulle mete del Tirreno settentrionale, preparandosi ad affrontare la nuova stagione come sempre al fianco delle agenzie. In occasione di questa importante ricorrenza quale messaggio desiderate lanciare agli agenti? Alle agenzie, che sono da sempre al nostro fianco, assicuriamo la consueta assistenza e la qualità dei prodotti. Chi ci segue dagli esordi sa che la proprietà è sempre la stessa; quella che quarant’anni fa iniziava dal turismo di gruppo e di passaggio sull’Isola d’Elba per poi estendere la programmazione alla costa toscana. Vent’anni dopo è entrata in portfolio la Sardegna a cui, dal 2019, si è aggiunta la Corsica, chiudendo così il cerchio virtuale delle mete balneari dell’alto Tirreno. Come sono cambiate nel frattempo le richieste dei clienti e le esigenze delle agenzie? Siamo partiti dal turismo di gruppo classico, quando ancora espressioni come groupage o simili non erano diffuse. Con l’andar del tempo le esigenze dei viaggiatori si sono trasformate, e questo vale sia per i gruppi che per gli individuali. Oggi il turismo organizzato punta anzitutto alla tutela del cliente, ed è anche molto cambiata la sensibilità dei viaggiatori con animali, un target a cui noi, per la verità, abbiamo dato spazio sin dagli inizi.

Nei vostri 4 cataloghi monografici per l’Isola d’Elba, la Sardegna, la Toscana e la Corsica ci sono ampie sezioni dedicate ad appartamenti e residence. Mi sento di dire che anche in questo siamo stati precursori: da ormai oltre vent’anni diamo ampio risalto alla parte residenziale. Questo tipo di prodotto è molto cambiato rispetto al passato e la clientela diventa sempre più esigente: desidera una libertà di movimento e di scelta più ampia, anche in termini di tipologia di soggiorno. E poi c’è la programmazione dedicata alle Vacanze con Stile. È un catalogo che nasce da un’esigenza precisa delle agenzie. Insieme abbiamo capito che per raggiungere alcuni target è necessario creare linee di prodotto specifiche; per questo è nato il catalogo Vacanze con Stile. Di anno in anno cresce sia sotto il profilo della qualità che dell’offerta, e la sua conoscenza in agenzia è ormai diffusa.